Маркив заявил о необходимости привлечения к ответственности виновных в его заключении

Виталий Маркив Укринформ

По словам оправданного нацгвардейца, его пытались опорочить как человека и военнослужащего

Оправданный миланским апелляционным судом нацгвардеец Виталий Маркив заявил, что будет консультироваться с адвокатами по привлечению к ответственности виновных в его заключении. Об этом он сообщил в комментарии Укринформу.

По словам Маркива, виновные в том, что он провел три года за решеткой, должны быть наказаны. "Конечно, виновные люди должны быть привлечены к ответственности. Я убежден, что люди, которые знали, что я не виноват, они просто молчали, потому это уже будет после консультаций с моими адвокатами и дальше будем действовать по обстоятельствам", – сказал украинский военнослужащий.

В то же время нацгвардеец отметил, что его пытались опорочить не только как человека, но и как военного, однако он смог выстоять. "Из меня делали человека, который не жалует ничего: никаких человеческих законов, военной доктрины, - вообще человек беззакония. Своей выдержкой, воспитанием, дисциплиной я продемонстрировал, чего стою и какие именно идеалы дали мне возможность выстоять", – добавил Марков.

Также оправданный военный рассказал о своих первых ощущениях после услышанного решения суда. "Прежде всего мне в это не верилось. Я готовился к худшему. Я был готов к худшему, но никогда не оставлял надежды на лучшее... Знаете, это я сейчас осознаю, что я действительно свободный человек, а как только прозвучала фраза "не виновен", мне не верилось... Это был чрезвычайно большой сюрприз. Для меня это была одна из важнейших моих битв и самая главная моя победа как человека, как мужчины", – резюмировал Маркив.

Напомним, вчера, 3 ноября, итальянский суд оправдал нацгвардейца Виталия Маркива, которого ранее признали виновным в убийстве итальянского журналиста. Украинец был приговорен к 24 годам лишения свободы, однако украинская сторона продолжала оспаривать это решение.

Впоследствии министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что Виталий Маркив вернется в Украину уже 4 ноября. Тогда он добавил, что заберет украинца из итальянской тюрьмы.