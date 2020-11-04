Маркив встретился с Зеленским: Нацгвардеец рассказал, чем занимался в итальянской тюрьме

Виталий Маркив отметил, что в заключении он много писал и читал, изучал историю Украины, а каждое письмо, которое ему прислали - сохранил и привез с собой

Виталий Маркив в Киеве встретился с президентом Владимиром Зеленским Офис президента

Оправданный итальянским судом нацгвардеец Виталий Маркив встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Вы молодец. Я вас поздравляю, очень приятно встретиться. Я считаю, что это действительно общая победа, и прежде всего – победа Украины на международном уровне. Круто, что у нас такие бойцы. Все, что было в наших силах, мы делали... У вас высокие моральные качества, и я рад, что у нас на службе есть такие военнослужащие. Вы – пример для многих", – отметил Владимир Зеленский.

"Спасибо, господин президент. Ваша поддержка была для меня главным знаком – не только как для гражданина Украины, но и военнослужащего, что Главнокомандующий есть, он беспокоится и своих не оставляет. Для меня это было чрезвычайно важно и приятно", – ответил Виталий Маркив.

Виталий Маркив в Киеве встретился с президентом Владимиром Зеленским Офис президента

Нацгвардеец рассказал, что очень доволен решением апелляционного суда города Милана. Виталий Маркив добавил, что в заключении он много писал и читал, а особенно изучал историю Украины.

"Каждый рисунок, каждое письмо, которое мне прислали, я сохранил и привез с собой. Это решение – победа всей команды, а прежде всего – правды и справедливости", – подчеркнул Марков.

На встрече также присутствовал министр внутренних дел Арсен Аваков. Он отметил, что Маркив является студентом Национальной академии внутренних дел, он должен пройти медицинскую реабилитацию и хочет продолжить карьеру военнослужащего.

Напомним, накануне итальянский суд оправдал нацгвардейца Виталия Маркива, которого признали виновным в убийстве итальянского журналиста. Заметим, украинец был приговорен к 24 годам лишения свободы, однако украинская сторона продолжала обжаловать это решение.

В среду, 4 ноября, оправданный нацгвардеец Виталий Маркив прибыл в Киев и рассказал, чем планирует заниматься в будущем.