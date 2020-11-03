Нацгвардеец Маркив уже завтра прибудет из Италии в Украину, - Аваков

Виталий Маркив. Фото Радио Свобода

В ближайший час-полтора глава МВС заберет украинца из итальянской тюрьмы

Уже завтра, 4 ноября, оправданный итальянским судом нацгвардеец Виталий Маркив вернется в Украину. В ближайшие часы его освободят из тюрьмы. Об этом в эфире "Украина 24" заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

"В ближайший час-полтора мы поедем в тюрьму и заберем его (Виталия Маркива, - ред.) оттуда. Я надеюсь, что завтра Виталий будет в Украине. Переночуем и с утра вылетим в Киев, так что ждите нас", - отметил глава МВС Украины.

Также Аваков поделился подробностями заседания суда.

"Только что мы выслушали вердикт суда, с Виталия сняты все обвинения. Три года и четыре месяца он находился в тюрьме по ложному обвинению. Я верю в итальянское правосудие, вот теперь я говорю, что это страна, которая изобрела демократию.

Апелляционный суд принял во внимание все аргументы, которые мы дали, в том числе аргументы, которые сформулировало украинское следствие, и мы официальными каналами отправили их сюда. И, несмотря на давление, которое шло со стороны прокуратуры, эти аргументы были услышаны и приняты. Шестеро присяжных и два профессиональных судьи вынесли этот вердикт. Я благодарен итальянским адвокатам, которые представляли Украину", — сказал министр.

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Напомним, итальянский суд оправдал нацгвардейца Виталия Маркива, которого признали виновным в убийстве итальянского журналиста. Украинец был приговорен к 24 годам лишения свободы, однако украинская сторона продолжала оспаривать это решение.

В октябре этого года Апелляционный суд Милана решил снова перевести и переслушать разговор Виталия Маркива в камере, где он якобы признался в убийстве журналиста, из-за ошибок, которые допускал переводчик.