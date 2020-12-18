Маркетолог дала украинцам практические советы, как сэкономить на новогоднем застолье

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Отсутствие дорогих экзотических фруктов праздник не испортит, убеждена Тамара Дзюба

Для того, чтобы сэкономить на новогоднем застолье необходимо составить меню и список продуктов, следить за скидками в супермаркетах и не покупать там готовые блюда.

Такие советы в эфире программы "Детали дня" на телеканале ZIK дала маркетолог Тамара Дзюба.

Прежде всего Тамара Дзюба советует не тратить на новогоднее застолье абсолютно все средства, которые есть в семейном бюджете, ведь на эти средства праздники можно провести гораздо интереснее, чем сидя за столом. Более того, говорит маркетолог, если на праздничном столе не будет ананасов, авокадо и других экзотических и дорогих фруктов, то это не испортит праздник.

Тамара Дзюба поделилась правилами, которыми пользуется сама для того, чтобы не тратить лишних средств. Она советует обязательно составить меню и перечень продуктов, по которым потом семья пойдет в магазин.

"Я не помню еще ни одного Нового года, после которого не оставалось бы продуктов еще, как минимум, до Рождества, во всяком случае, дней на пять, а потом в результате скоропортящиеся продукты выходят из строя, и половину салатов приходится просто выбрасывать, потому что они непригодны уже к употреблению", – отметила маркетолог.

Кроме того, она советует за 2-3 недели до новогодних праздников отслеживать цены на продукты по каталогам в супермаркетах и выбрать те, на которых можно сэкономить.

"Третье правило - цены в национальных маркетах всегда ниже, чем в местных", – говорит Тамара Дзюба.

Маркетолог также обратила внимание на подвох во время акционных предложений: к примеру, когда покупателям предлагают купить три шоколадки по цене двух, она советует проверить конечную стоимость, ведь нередко получается, что украинцы покупают три "акционные" шоколадки по цене трех шоколадок без акционных скидок.

Следующее правило – не покупать готовые салаты и закуски в маркетах, а готовить их самостоятельно, ведь это будет и дешевле, и полезнее для здоровья, поскольку в период ажиотажа и бешеного спроса для салатов и закусок в маркетах используют те продукты, срок годности которых подходит к концу или же которые уже испортились.

А для того, чтобы не нанести резкий удар по семейному бюджету, Тамара Дзюба советует разделить покупки: сначала нужно закупить продукты, которые имеют длительный срок хранения (консервированный горошек, копченую колбасу, воду, соки и тому подобное, притом, экономнее покупать в больших упаковках), на втором этапе можно приобрести замороженное мясо, рыбу. А фрукты, которые могут быстро испортиться, следует покупать перед самыми праздниками, как и игристое вино, на которое перед новогодними праздниками обычно есть скидки.

Напомним, футуролог Алексей Толкачев прогнозировал, что в 2021 году в Украине будет мощный экономический, политический и институциональный кризис, не исключено переформатирование властной картины, а перед рядовыми украинцами, как всегда, встанет вопрос о том, чтобы выжить.

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