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Марчевский: Власть никак не отреагирует на протесты украинцев против тарифного геноцида

Артем Марчевский Оппозиционная платформа - За жизнь | Молодежное крыло

Обратной реакции со стороны власти на протесты украинцев против тарифного геноцида – не будет. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил руководитель Молодёжного Крыла ОПЗЖ Артем Марчевский. По мнению политика, поднятие тарифов – очередная схема по незаконному обогащению чиновников. И искать пути снижения тарифов они не будут.

"Наблюдая последние полтора года за нынешней властью – предполагаю, что никакой обратной реакции на протесты украинцев против поднятия тарифов не будет. Я поддерживаю людей, которые выходят на улицы против тарифного геноцида. Я прекрасно понимаю, как тяжело платить коммуналку по нынешним тарифам. Раньше куб газа стоил 8 грн, теперь – 14. Практически в 2 раза подорожал. И никаких экономических обоснований тому нет. Что послужило этому подорожанию? Газ на международном рынке не подорожал. У нас прибавилась какая-то транспортировка газа. А раньше её разве не было? Он же как-то поступал людям в дома. Виктор Медведчук ещё 2 года назад договорился о том, чтобы мы покупали газ у России напрямую, со скидкой. И тогда цена газа была 8 грн, а могла стать 3,80. Сейчас вместо 3,80 мы видим 14 грн. Вот и вся забота нашей власти об украинцах. В моем понимании, кто-то хочет на этом заработать", – заявил Марчевский.

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