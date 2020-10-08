Марчевский: В убийствах оппозиционеров виновата власть

Артем Марчевский Фото из открытых источников

Руководитель Молодежного крыла ОПЗЖ Артем Марчевский прокомментировал убийство кандидата в депутаты от партии "Опозиционная платформа - За Жизнь" Павла Седляра. По мнению Марчевского, ответственность за нападение на партийца лежит именно на украинской власти, которая не реагирует на нападения.

"Подозреваемый задержан, он уже даёт показания, поэтому к правоохранителям у меня нет вопросов. У меня есть вопрос лишь к власти, которая контролирует вот этих радикалов. Давайте вспомним нападения в Харькове, расстрел активистов "Патриоты за жизнь", где было действительно покушение на убийство. Там людей действительно добивали и они до сих пор находятся в больницах. Все это вылилось в конкретное убийство человека, нашего партийца. Я думаю, что сейчас будет дана команда подавать это как какой-то бытовой конфликт, но часто ли в конфликтах фигурирует балаклава? Балаклава фигурирует, когда целенаправленно идут с кем-то расправляться, убивать, совершать преступления. Пока власть не захочет остановить этих националистов и радикалов - такие ситуации будут возникать. Власть, на самом деле, контролирует всех этих преступников и говорит им что делать. Кого избивать, кого убивать, кого пугать, а кого не трогать. Это результат их распоряжений", - прокомментировал Марчевский.

Напомним, в Закарпатской области после избиения скончался кандидат в депутаты от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Павел Седляр