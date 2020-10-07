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Марчевский: Украине необходимо закупить у РФ вакцину от коронавируса

Артем Марчевский Фото из открытых источников

Украине необходимо закупить у Российской Федерации вакцину от коронавируса. Об этом заявил руководитель Молодежного Крыла ОПЗЖ Артем Марчевский.

По его словам, украинской власти нужно отбросить любые политические разногласия и подумать, в первую очередь, о населении своей страны.

"Зеленскому безусловно стоит обратиться официально к Российской Федерации с просьбой продать или выделить вакцину. Я на сегодняшний день не знаю других протестированных и запущенных в производство вакцин от коронавируса. Ковид - действительно страшная пандемия, которая не разбирает людей на молодых и старых, на богатых и бедных. Он поражает всех. Если наша власть имеет курс на сохранение населения страны, а наше население, напомню, постоянно уменьшается, нам необходимо закупать эту вакцину, неважно у кого. Если есть у России - нужно садиться, договариваться и закупать. Давайте беречь наших граждан" - говорит Марчевский.

В то же время, Марчевский усомнился в планах украинской власти касательно борьбы с пандемией. На его взгляд, заложенных денег не хватит ни на европейскую, ни на российскую вакцину. Либо же, вакцину планируют закупить только для депутатов, министров и членов их семей.

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"Когда мы слышим экономические расчёты, что на закупку вакцин собираются выделить 3-4 доллара - это абсурд. Вакцина в любом случае, независимо от производства, будет стоить дороже. Тут возникает два пути. Они либо обманывают граждан, что собираются закупать эту вакцину, либо собираются как-то очень выборочно вакциниповать население. Например, дадим эти вакцины только Верховной Раде, Кабинету Министров и другим избранным слоям населения" - подметил Марчевский.

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