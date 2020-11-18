Марчевский: Украина закупит российскую вакцину, у нас нет выбора

Артем Марчевский Фото из открытых источников

Украина закупит российскую вакцину от коронавируса, несмотря на политическое давление и внешнее управление США. Об этом в эфире телеканала NEWSONE заявил руководитель Молодежного Крыла "Оппозиционной платформы - За жизнь" Артем Марчевский.

По мнению политика, одной из основных преград для начала переговоров о закупке является давление со стороны США.

"Все мы помним, что когда Степанов заявил о том, что Украина готова рассмотреть возможность закупки российской вакцины - госпожа Кристина Квин вызвала себе на ковёр, в американское посольство, Степанова и после этого не Степанов, а Квин сделала заявление о том, что Украина не будет закупать российскую вакцину. Это такой себе театр абсурда внешнего управления. Его как-бы нет, но мы видим, что оно существует", - заявил Марчевский.

Так же, по мнению политика, несмотря на заявление президента о том, что власть сможет договориться с производителем - вакцину "Pfizer" Украина получит одной из последних. В то же время, правительство России заявляло о готовности передать свою вакцину "братской стране" вне очереди.

"Будет ли Украина закупать российскую вакцину? Давайте посмотрим правде в глаза. А у нас есть выбор? Да, есть альтернативная американско-европейская вакцина, которая на конечном этапе разработки. На неё тоже уже есть предзаказы. Но разве мы стали в очередь? Разве есть у нас возможность стать в очередь? Может быть и есть, но года через 3. Потому что для начала эту вакцину получит США, страны Евросоюза, развитые страны. Я не верю Зеленскому, который якобы договорится с европейскими партнерами, чтобы мы получили вакцину одни из первых. Но я верю Медведчуку, который уже договорился о том, что российская вакцина может поступить в Украину без очереди. А я напомню, что там 1,2 млрд предзаказов из 50 стран мира. Мы можем стать первыми в очереди на эту вакцину. Более того, я уверен, что если бы украинская власть имела политическую волю выйти на какие-то переговоры, то российская сторона согласилась бы даже на совместное производство на территории Украины", - говорит Марчевский.