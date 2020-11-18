Марчевский: Медицинская система Украины "легла". Карантин не поможет

Артем Марчевский Фото из открытых источников

Локдаун выходного дня - это фикция, которая не даст ничего кроме смерти малого и среднего бизнеса. Об этом в эфире телеканала ZIK заявил руководитель Молодежного Крыла ОПЗЖ Артем Марчевский. Политик сослался на официальную статистику заражений и опыт других стран в борьбе с коронавирусом.

"За вчерашний день у нас 12,5 тысячи новых случаев заражения коронавирусом. Это при том, что государство проводит 50 тысяч тестов ежедневно. То-есть каждый четвёртый протестированный человек - болен коронавирусом. Это очень плохая статистика. Даст ли что-то локдаун выходного дня? Кроме смерти малого и среднего бизнеса - ничего не даст. Он лишь бьёт по сотням тысяч рабочих мест. Мы закрываем рестораны, но при этом работает метрополитен и перевозит в сутки более миллиона пассажиров. Это полная фикция, и для чего это делается - непонятно. И если в развитой стране еще возможно с этим играть, экспериментировать, когда есть дотации, государство помогает бизнесу. У нас же на это денег нет. Налоговых каникул - нет. Нет ничего", - заявил Марчевский.

Политик так же считает, что несмотря на попытки власти помочь отечественной медицине - помогать уже нечему. По мнению Марчевского, её крах уже наступил несколько месяцев назад.

"Запрет на проведение плановых операций - это крах украинской медицины. Когда женщина рожает под деревом около больницы, когда человек умирает под дверьми медицинского учреждения - о какой медицине в стране может идти речь? Медицинская система - мертва. Многие не сталкивались с госпитализацией по причине коронавируса. Сейчас невозможно попасть в больницу даже в Киеве. Невозможно вызвать скорую. Вы звоните в неотложку и говорите, что у Вас коронавирус, что Вы за свои деньги сдали тест, и он у Вас положительный. Вам плохо, Вам нужно в больницу. Что в ответ? Извините, скорая к вам когда-нибудь приедет. И она не приезжает. И это в столице. А что происходит в регионах? Медицинская система полностью легла, когда у нас было 8 тысяч заражённых в сутки", - заявил Марчевский.