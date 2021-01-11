Марчевский: Действия нынешней власти войдут в учебники под главой "как делать не надо"

Артем Марчевский Оппозиционная платформа - За жизнь | Молодежное крыло

Очередной локдаун в Украине лишает людей работы и закрывает средний и малый бизнес. Об этом в эфире телеканала "Newsone" заявил руководитель Молодежного Крыла ОПЗЖ Артем Марчевский. По мнению политика, действия и решения власти - непрофессиональные и не будут иметь результата.



"Действия нынешней власти войдут в учебники. В учебники истории, учебники политологии, по государственному управлению. Войдут как пример того, что делать не нужно. Ввести локдаун, ввести карантин, закрыть и посадить людей дома, угробить бизнес - ума много не надо. Но прежде чем это делать, нужно задать себе вопрос - для чего? Какая в этом цель? Ты заходишь в магазин, там сейчас можно купить хлеб, а те же носки, шампунь, гель для душа - ты купить не можешь. Закрыт стенд, но товар можно взять и на кассе его пробьют. Какой смысл поднимать этот народный гнев? В метро ежедневно давка, оно переполнено. Фотографии из Буковеля, где сейчас отдыхает президент, мы тоже видели. Километровые очереди, люди стоят как шпроты в банке. Ни о каких масках там речи не идёт. Это полная профанация. Полная фикция. Зачем это делают? Наверное, хотят убить малый бизнес. Локдаун длится ровно до дня рождения президента. Не дай бог, чтобы в день рождения президента люди, которые сейчас лишаются работы, закрывают свой бизнес, пытаются концы с концами свести, пошли штурмовать Офис президента, здание Верховной Рады и Кабмина. К сожалению, сейчас всё к тому и идёт", - заявил Марчевский.