Мандзий: ВНО должно пройти, его ни при каких обстоятельствах нельзя отменить

Любомира Мандзий Украинская правда

По словам министра, в конце марта МОН разработало сценарии проведения ВНО в зависимости от течения пандемии

Внешнее независимое оценивание должно состояться и его ни при каких обстоятельствах нельзя отменять. Об этом заявила и.о. министра образования и науки Украины Любомира Мандзий в Facebook.

"ВНО должно произойти, его ни при каких обстоятельствах нельзя отменить. Это моя позиция. И это позиция, которой последовательно придерживается МОН.

Самая важная для нас задача — создать безопасные условия как для абитуриентов, так и для педагогов, которые будут работать во время ВНО. И это задача, над которой мы работаем с момента начала карантина в Украине", - написала Мандзий.

По словам министра, в конце марта МОН разработало сценарии проведения ВНО и вступительной кампании в зависимости от течения карантина и пандемии коронавируса.

"Неизменным в каждом из сценариев был факт проведения ВНО, потому что это фундамент, на котором стоит система вступительной кампании. ВНО — форпост прозрачной и честной вступительной кампании, который должен существовать", - подчеркнула Мандзий.

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Напомним, ранее Кабинет министров Украины запретил проведение пробного Внешнего независимого оценивания в режиме офлайн.