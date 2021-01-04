Малюська показал отремонтированную за 67 тыс. гривен камеру в киевском СИЗО

Сумма поступлений от платных камер уже превысила 2 миллиона гривен

В Министерстве финансов продемонстрировали полностью отремонтированную камеру киевского СИЗО на 22 человека. О соответствующей работе отчитался глава министерства Денис Малюська в Facebook.

В частности, ремонт этой камеры обошёлся в 67 450 гривен.

"Ну и традиционно напоминаю, за это ремонт уплачено 0 (ноль) гривен налогоплательщиков. Кстати, под Новый год сумма поступлений от платных камер уже превысила 2 миллиона гривен. Хорошего нового года и празднуйте осторожно и не попадайтесь к нам в гости!" – написал Малюська.

Напомним, ранее министр юстиции Денис Малюська сообщал, что в украинских СИЗО и колониях изменят правила пребывания заключенных. Женщинам разрешат носить некоторые виды украшений, мужчинам – отращивать волосы, а тем, кого переводят в карцер, – брать с собой книги.