Малюська показал, на что пошли средства клиентов VIP-камер СИЗО

На эти деньги были отремонтированы бесплатные камеры

За деньги, полученные от заключенных, которые платят за пребывание в камерах повышенного комфорта, сделали первые ремонты бесплатных камер. Об этом рассказал министр юстиции Денис Малюська в Facebook

По его словам, первые ремонты в бесплатных камерах СИЗО сделано за счет средств, полученных в качестве платы за камеры с улучшенными условиями. Малюська уверяет, что на ремонт потрачено 0 (ноль) гривен налогоплательщиков.

"Перед введением эксперимента с платными камерами нас постоянно спрашивали: куда пойдут заработанные средства?не нарушаем ли мы права тех, кто находится в бесплатных камерах?

Ответы на эти вопросы на фото: и то, куда идут деньги, и то, что ожидало бы заключенных в бесплатных камерах, если бы не наш экспериментальный проект", - написал министр.

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Ранее министр юстиции Украины Денис Малюська посетил платный СИЗО в центре города Черновцы и показал свой визит в фото.