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Малюська лично протестировал платные камеры в СИЗО

Также он напомнил о расценках

Министр юстиции Украины Денис Малюська посетил платный СИЗО в центре города Черновцы. Об этом он написал Facebook.

“Черновцы, СИЗО. Посидеть в исторической памяти‘палатке, в центре города и недорого: сутки – 346,00 грн; неделя – 1170,00 грн; месяц – 2508,00 грн", - уточнил он.

Как сообщалось, Министерство юстиции за 100 дней работы реализовало экспериментальный проект платных камер в следственных изоляторах.

По словам министра юстиции Дениса Малюски, по состоянию на 13 июня в качестве платы уже получено 115 500 грн дополнительных средств, за счет которых начинают ремонт бесплатных камер для заключенных.

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Напомним, 19 мая Министр юстиции Украины Денис Малюська открыл платную камеру во Львовском СИЗО.

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