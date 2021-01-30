Магнитные бури в феврале: Названы наиболее опасные даты
Незначительные всплески геомагнитной активности ожидаются 1, 2, 7, 8 и 20 февраля
В последний месяц зимы магнитные бури не прогнозируются, однако есть дни, в которые метеозависимым людям стоит поберечься. Об этом свидетельствуют данные Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.
В частности, незначительные всплески геомагнитной активности ожидаются 1, 2, 7, 8 и 20 февраля.
При этом стоит помнить, что прогноз на столь долгий срок часто неточен и может измениться в любой момент.
Напомним, магнитные бури - это всплески геомагнитного поля Земли, которые могут длиться от нескольких часов до пары суток и иметь разную интенсивность.
Они влияют на работу систем связи, вызывают технические сбои и проблемы с самочувствием у определенной категории людей:
- с метеозависимостью,
- пожилых,
- тех, у кого есть проблемы с сердцем, сосудами,
- с хроническими болезнями.
При этом даже у людей, считающих себя здоровыми, могут быть проблемы – усталость, бессонница, головная боль.
Специалисты рекомендуют разгрузить эти дни на работе – не нужно планировать какие-то особо трудные задачи. Это касается как умственного, так и физического труда.
Спать стоит полноценно - не менее 7-8 часов в день. Полностью отказаться от алкоголя, а кофе заменить зеленым или травяным чаем. Побольше гулять на свежем воздухе.
Если же вы в группе риска, контролировать давление и следить за своим состоянием.