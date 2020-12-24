Магазины с заниженными ценами – это не работает: Эксперт назвал, как обеспечить социальную защиту населения

Каждый четвертый взрослый украинец за чертой бедности, а среди пенсионеров таких людей – 80% Фото из открытых источников

Александр Охрименко советует позаимствовать опыт Германии, Швеции и США

Для того чтобы обеспечить социальную защиту населения в Украине, следует ввести социальные карточки.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK во время включения заявил президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

Эксперт констатировал, что в Украине много пенсионеров, пенсии у них маленькие, и эти выплаты не будут большими. Александр Охрименко поделился соображениями, как можно обеспечить социальную защиту населения в Украине при тех условиях, которые сложились сейчас.

"На сегодня, если хотите, чтобы действительно была защита, есть такое понятие как социальная карта, когда социально защищенный человек получает социальную карту. За счет государственного бюджета ему перечисляют деньги. Я не знаю, где их взять, сразу говорю. И за счет этих денег, они заходят в магазин, и у них есть скидка – 20-30%. Вот это работает. Это работает в Германии, Швеции, даже США, хотя там используют не карточку, а чеки. Это сейчас хотят ввести и в России", – отметил Александр Охрименко.

Эксперт продолжил, что любые магазины с заниженными ценами – это советский подход.

"Там качество сразу падает ниже плинтуса, начинаются подделки, и тогда не срабатывает. Если бизнесу предлагают продавать ниже себестоимости, он тогда снизит себестоимость", – сказал Александр Охрименко.

Ранее сообщали, что Верховная Рада приняла закон о государственном бюджете на 2021 год. Доходы госбюджета предусмотрены в сумме 1 092 083,3 млн гривен, что на 6,9% (на 70 031,4 млн гривен) больше, чем в 2020 году.

Напомним, 23 декабря, накануне новогодне-рождественских праздников, журналисты телеканала ZIK провели эксперимент, во время которого исследовали, каким будет новогодний стол у обычных украинских пенсионеров и у народных избранников.