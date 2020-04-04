Людям на самоизоляции можно выходить из дома дважды в неделю, – Ляшко

Виктор Ляшко Укринформ

Люди на самоизоляции могут выходить из дома только для пополнения запасов предметов первой необходимости

Гражданам, которые лечатся от COVID-19 дома, будет запрещено выходить из квартиры вообще, а людям, которые находятся в самоизоляции, разрешено выходить на улицу не чаще двух раз в неделю. Об этом 4 апреля заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко, сообщает УП.

"В отношении людей, которые являются больными и будут проходить амбулаторное лечение, наша просьба вообще не выходить, потому что это будет контролироваться и жестко контролироваться. Мы сделаем все возможное, чтобы люди, которые лечатся на дому, получали лекарственные препараты, а также питание", - отметил Ляшко.

Также главный санитарный врач отметил, что люди на самоизоляции могут выходить из дома только для пополнения запасов предметов первой необходимости.

"Если мы не будем употреблять более жестких ограничительных карантинных мероприятий, то мы можем ожидать пик заболеваемости уже начиная с 14-15 апреля. Это может привести к большому массовому поступлению тяжелых больных в учреждения здравоохранения и большого количества негативных последствий, в том числе летальных", - подытожил Виктор Ляшко.

Напомним, недавно Кабинет министров Украины определил перечень лиц, которые требуют соблюдения режима самоизоляции. Кроме этого, правительство расширило права для лиц, у которых нет родственников или знакомых, которые могли бы о них позаботиться.