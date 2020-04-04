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Людям на самоизоляции можно выходить из дома дважды в неделю, – Ляшко

Виктор Ляшко

 Укринформ

Люди на самоизоляции могут выходить из дома только для пополнения запасов предметов первой необходимости

Гражданам, которые лечатся от COVID-19 дома, будет запрещено выходить из квартиры вообще, а людям, которые находятся в самоизоляции, разрешено выходить на улицу не чаще двух раз в неделю. Об этом 4 апреля заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко, сообщает УП

"В отношении людей, которые являются больными и будут проходить амбулаторное лечение, наша просьба вообще не выходить, потому что это будет контролироваться и жестко контролироваться. Мы сделаем все возможное, чтобы люди, которые лечатся на дому, получали лекарственные препараты, а также питание", - отметил Ляшко. 

Также главный санитарный врач отметил, что люди на самоизоляции могут выходить из дома только для пополнения запасов предметов первой необходимости. 

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"Если мы не будем употреблять более жестких ограничительных карантинных мероприятий, то мы можем ожидать пик заболеваемости уже начиная с 14-15 апреля. Это может привести к большому массовому поступлению тяжелых больных в учреждения здравоохранения и большого количества негативных последствий, в том числе летальных", - подытожил Виктор Ляшко. 

Напомним, недавно Кабинет министров Украины определил перечень лиц, которые требуют соблюдения режима самоизоляции. Кроме этого, правительство расширило права для лиц, у которых нет родственников или знакомых, которые могли бы о них позаботиться. 

 

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