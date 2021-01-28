Люди выйдут с битами – и шлемы не помогут, – Ивченко о митингах ФЛП

ФЛП колонной идут до КСУ, Совета Европы и в посольство США в Украине Фото из открытых источников

Нардеп предостерег, что протесты станут более жесткими

После того, как будет перейден определенный предел, люди выйдут на протесты и будут решать свои вопросы более радикальными методами.

Об этом в эфире ток-шоу "Мы все - украинцы" на телеканале ZIK заявил народный депутат Украины (фракция "Батькивщина") Вадим Ивченко.

Гость ток-шоу во время обсуждения ситуации с масштабными акциями протестов физических лиц – предпринимателей, которые, напомним, сегодня протестовали под посольством США в Украине, а также протестными настроениями украинцев из-за повышения тарифов спрогнозировал, что протестные акции могут стать более жесткими.

"Я думаю, что будет все же определенный предел, когда просто люди выйдут, независимо от призывов некоторых политических сил, они выйдут и будут решать свои вопросы путем снятия правительства, депутатов и тому подобное. То есть они будут переходить к более радикальным действиям", – сказал Вадим Ивченко.

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Нардеп предупредил, что "когда выйдут люди, а они выйдут с битами, шлемы уже не помогут". Он призвал представителей монобольшинства хорошо подумать каждый раз перед тем, как нажать на зеленую кнопку.

Как сообщали ранее, Верховная Рада 1 декабря 2020 года после многочисленных акций одобрила компромиссный проект закона, который отложил введение РРО (регистраторов расчетных операций) до 2022 года, хотя он должен был вступить в силу уже в 2021-м. Но, по мнению протестующих ФЛП, этого недостаточно.

В декабре представители физических лиц-предпринимателей решили продолжить митинги до решения озвученных ими требований и готовы стоять хоть до Пасхи.

Напомним, 28 января участники масштабной акции протеста физических лиц-предпринимателей в Киеве митинговали у посольства Соединенных Штатов Америки в Украине.

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