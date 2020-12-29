"Люди вынуждены брать те паспорта": Резников считает, что около 300 тыс. украинцев в ОРДЛО получили российские паспорта принудительно

Вицепремьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников Министерство по вопросам временно оккупированных территорий

Он подчеркнул, что принудительно изымать российские паспорта никто не будет

Около 300 тысяч украинцев, которые сейчас живут на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей, получили паспорта РФ принудительно. Об этом заявил вице-премьер-министр, министр реинтеграции Алексей Резников в интервью ТСН.

Министр утверждает, что граждане, которые остались в ОРДЛО, стали заложниками режима НВФ.

"Люди вынуждены брать те паспорта, потому что они являются заложниками, это их способ выживания там. Поэтому государство должно найти механизм, как с этими последствиями потом действовать", - сказал Резников.

По словам политика, решить этот вопрос планируют через законопроект о государственной политике переходного периода, который сейчас находится на стадии разработки. Он подчеркнул, что принудительно изымать российские паспорта никто не будет.

"Второе, когда произойдет деокупация, у них будет право свободного выбора, что делать с тем паспортом. Задекларировать, что они от него отказываются, признают только украинское гражданство", - добавил Резников.

Напомним, ранее представитель Уполномоченного Верховной Рады по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский заявил, что граждан с ОРДЛО, которые имеют российские паспорта уже начали призывать в Вооруженные силы Российской Федерации.