"Люди вынуждены брать те паспорта": Резников считает, что около 300 тыс. украинцев в ОРДЛО получили российские паспорта принудительно
Он подчеркнул, что принудительно изымать российские паспорта никто не будет
Около 300 тысяч украинцев, которые сейчас живут на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей, получили паспорта РФ принудительно. Об этом заявил вице-премьер-министр, министр реинтеграции Алексей Резников в интервью ТСН.
Министр утверждает, что граждане, которые остались в ОРДЛО, стали заложниками режима НВФ.
"Люди вынуждены брать те паспорта, потому что они являются заложниками, это их способ выживания там. Поэтому государство должно найти механизм, как с этими последствиями потом действовать", - сказал Резников.
По словам политика, решить этот вопрос планируют через законопроект о государственной политике переходного периода, который сейчас находится на стадии разработки. Он подчеркнул, что принудительно изымать российские паспорта никто не будет.
"Второе, когда произойдет деокупация, у них будет право свободного выбора, что делать с тем паспортом. Задекларировать, что они от него отказываются, признают только украинское гражданство", - добавил Резников.
Напомним, ранее представитель Уполномоченного Верховной Рады по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский заявил, что граждан с ОРДЛО, которые имеют российские паспорта уже начали призывать в Вооруженные силы Российской Федерации.