Люди в Украине умирают от голода и холода, — Бабенко

Акция против сотрудничества с МВФ Оппозиционная платформа - За жизнь | Молодежное крыло

Активисты Молодежного Крыла ОПЗЖ провели акцию против МВФ под зданием Кабинета министров Украины. Об этом сообщает пресс-служба Молодежного Крыла.

На акции присутствовали около 3 тысяч человек. Одним из спикеров выступил руководитель Донецкой организации Молодежного Крыла ОПЗЖ Виталий Бабенко.

"Я приехал сюда, потому что уже не могу терпеть. Приехал, чтобы поддержать нашу позицию. Я не могу стоять в стороне и смотреть, как наши пенсионеры умирают от голода в нашем регионе и не только. Когда была первая волна тотального карантина - мы помогали продуктовыми наборами. Одному старичку дали продукты, а потом узнали, что соседка у него эти продукты украла. Потому что ей тоже нечем кормить детей. Само собой, мы приехали помогли ещё раз. И таких ситуаций много. Есть люди, которые умирают от голода. Сейчас люди умирают и замерзают. Есть старики, которые выламывают свои двери, чтобы топить печь. Ломают забор, чтобы топить печь. И я сейчас не шучу. Я не могу стоять в стороне, не могу за этим наблюдать. Наши дети уже рождаются должниками. Так не должно быть в нашей стране. В 2012 году Донбасс был на первом месте по ведению бизнеса. А сейчас идёт тотальное уничтожение малого и среднего бизнеса. Людям не за что жить. Раньше Донецк был перспективным районом, а сейчас наш регион уже ниже плинтуса. Такого никогда не было. С Донбасса всегда выходили успешные управленцы, а сейчас они все разъехались. Более 10 миллионов человек уехали. К чему нас привели за последние 6 лет? Это позор!" — заявил Бабенко.

Напомним, акция против сотрудничества с Международным валютным фондом под зданием Кабмина началась во вторник, 8 декабря. В событии также приняли участие народные депутаты от ОПЗЖ Вадим Рабинович, Александр Колтунович, Татьяна Плачкова, Александр Лукашов и Антонина Славицкая.