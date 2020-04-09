Людей не будут выгонять из храмов за нарушение карантина, - Нацполиция

В церковь могут заходить два человека — если храм большой, и один человек – если церковь маленькая

Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко надеется, что празднование Пасхи в условиях карантина состоится без скопления людей и инцидентов. Об этом он сказал в интервью "Интерфакс-Украина".

"И полиция, и МВД обращают внимание на то, что Пасхальные службы должны состояться. Мы понимаем, что закрыть храмы мы не можем и не имеем права. Поэтому достигли договоренности: однозначно церкви работают, проводят богослужения, на богослужении находится не более 10 человек. Мы ни в коем случае не будем заходить в храм и тем более кого-то оттуда выгонять", - отметил Клименко.

Он напомнил, что в храмах без маски разрешается быть только священнику, поскольку этого требует традиция и ритуал. В то же время после службы в церкви могут заходить два человека — если храм большой, и один человек – если церковь маленькая.

Напомним, Министерство внутренних дел и религиозные конфессии определили формат проведения Пасхи в условиях карантина.

Храмы будут открыты, однако в них не будут пускать больше 10 человек. К тому же оттуда богослужение будет транслироваться онлайн. Также обязательным условием является ношение защитных масок или респираторов всеми присутствующими, кроме священнослужителя.