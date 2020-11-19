Людей бросили на произвол судьбы, - Войцицкая о борьбе с COVID-19 в Украине

Виктория Войцицкая Скриншот из видео

Для кого-то очень приоритетно было ремонтировать дороги, отметила политик

В противодействии пандемии коронавируса COVID-19 в Украине потеряно огромное количество не только времени, а еще и ресурсов, а украинцев бросили на произвол судьбы.

Об этом в эфире ток-шоу "13" на телеканале ZIK заявила народный депутат Украины VIII созыва Виктория Войцицкая.

Гостья ток-шоу напомнила, что в Украине жертвами коронавируса стали более 10 тысяч человек.

"Очень обидно, что было потеряно огромное количество не только времени, а еще и ресурсов. Это вопрос приоритетности. Для кого-то очень приоритетно было, наверное, построить или отремонтировать дороги, по которым потом будут ездить катафалки. А для других стран, которые осознали, что надо было, действительно, вводить карантин, это у нас также было сделано, подготовить систему, в том числе и медицинскую, чтобы она могла справиться с этими вызовами", – сказала Виктория Войцицкая.

Новости по теме: Зеленский подписал закон о штрафах за пребывание в общественных местах без маски

Гостья студии продолжила: "Люди фактически брошены на произвол судьбы, потому что когда обращаются к своим семейным врачам, когда начинают себя чувствовать плохо, чувствуют, что они заболели, то им врачи фактически дистанционно ставят диагноз, не отправляя даже на ПЦР-тесты. То есть если мы говорим с вами о реальной статистике, она не соответствует действительности. Комментарии от врачей такие: мы можем вас записать через 7-10 дней, но пока вы будете ждать на тест, потом еще результат вы будете ждать долгое время, то вы потеряете все возможности для того, чтобы хотя бы поддержать свой организм".

Напомним, по состоянию на утро 19 ноября в Украине 583 510 человек заболели на коронавирус COVID-19, за минувшие сутки было зарегистрировано 13 357 новых случаев болезни. Накануне заболели 539 детей и 673 медработника. В медучреждения госпитализировали 1 531 человека, смогли выздороветь 7 400 человек.

Недавно министр здравоохранения Украины Максим Степанов объяснил алгоритм действия для пациентов, которые заболели на коронавирус, однако не имеют подписанной декларации с семейным врачом.