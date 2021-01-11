Любые карантинные ограничения в Украине обречены на провал, потому что нет примера "сверху", – екс-нардеп Левченко

Народный депутат VIII созыва Юрий Левченко Скриншот из видео

Если нет примера руководства государства, то большинство народа не будет соблюдать карантин

Любые карантинные ограничения в Украине априори обречены на провал, потому что нет примера "сверху".

Об этом в эфире ток-шоу "13" на телеканале ZIK заявил народный депутат Украины 8-го созыва Юрий Левченко.

"Любые карантинные ограничения в Украине, очевидно, после истории с "Велюром", после истории с "Авалоном" Кличко, который также работал в течение карантина, после всех этих историй, карантинные ограничения априори обречены на провал. И все из-за того, что нет примера сверху. Если нет примера руководства государства, то большинство народа не будет выполнять эти карантинные ограничения. Это очевидная психология людей", - отметил Юрий Левченко.

Зато в странах Евросоюза, продолжил политик, можно увидеть немало скандалов относительно малейших нарушений карантина, которые были со стороны руководства государства.

"Например, советник премьер-министра Британии Бориса Джонсона был вынужден уйти в отставку, потому что он уехал из одного конца Англии в другой. Журналисты об этом узнали, что он уехал, опубликовали, был огромный скандал и он был отправлен в отставку", – рассказал Юрий Левченко.

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Напомним, 8 января в Украине ужесточили карантинные ограничения, касающихся сфер торговли и услуг заведений питания и проведения массовых и развлекательных мероприятий.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что правительство не планирует отменять или переносить жесткий карантин в январе, несмотря на то, что количество больных на коронавирус в Украине идет на спад.

Причиной этого он назвал не только прогнозируемое увеличение количества больных COVID-19 после новогодних праздников, но и сезонную вспышку гриппа, который ожидается.

Также напомним, что во время весеннего локдауна в Киеве разгорелся скандал из-за того, что столичный ресторан "Велюр", который принадлежит Николаю Тищенко, несмотря на карантин продолжал принимать VIP-гостей.

Однако, ресторатор заявил, что его ресторан не работает для посетителей, и там проходят только личные встречи", а гости уходят оттуда "голодными".

Позже в ресторан приехали представители полиции с проверкой, во время которой вели видеосъемку.

Впоследствии сторонники радикальной партии Олега Ляшко вместе со своим лидером "замуровали" вход в ресторан "Велюр", выразив таким образом протест.