Ляшко трогательно поздравил маму с днем рождения

Олег Ляшко и его мать Любовь Павловна Фото из открытых источников

Олег Ляшко в очередной раз растрогал соцсети постом про маму, Любовь Павловну. Вчера в честь дня ее рождения политик выложил в Facebook видео, на котором читает стихотворение Виктора Геращенко "Виглядай мене, мамо…". Ролик собран из душевных семейных фото и видео Олега Ляшко и его мамы, пишет "Информатор".

В комментарии политик написал: "Матусю рідненька, з днем народження, дякую тобі за життя! Коли ти поряд, завжди відчуваю себе маленьким хлопчиком. Живи до 120-ти!"





Не скупится на теплые слова политик и в День матери. Каждый год в этот день в соцсетях он выкладывает свежие фото с мамой и признается ей в любви. А во время избирательной кампании, когда времени заехать в гости не было, Ляшко записал поздравление Любовь Павловне прямо из машины. Получилось очень искренне, аж до слез.





Посвящает политик маме и песни. Признается, что его любимая – "Чернобрывцы", которую он поет дома в караоке и на которую тоже записал свой видеоролик.





А три года назад, когда мама на свой день рождения гостила у Олега Ляшко дома, он дозвонился тогдашнему премьеру Гройсману и попросил его поздравить именинницу. Мама была очень тронута.





В одном из интервью Олег Ляшко рассказал, что в детстве обижался на маму за то, что она отдала его в детский дом в 2 года. Но когда подрос – простил, так как понял, что у нее не было другого выбора. Его отец бросил маму еще до его рождения и у нее не было денег, чтобы поставить сына на ноги. Сейчас Олег Валерьевич со своей мамой – лучшие друзья. А во время карантина призывал всех беречь своих мам и пап и проявлять чувства на расстоянии, чтобы не принести инфекцию.