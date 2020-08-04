Ляшко разъяснил, как область может выйти из красной зоны карантина

Виктор Ляшко МИНЗДРАВ

На переход области из одной зоны в другую влияют четыре фактора

Из красной зоны можно выйти, если три дня подряд область соответствует требованиям национальных показателей. Об этом во время брифинга, который транслировал телеканал ZIK, заявил главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

По его словам, на решение о переходе области из одной зоны в другую влияют следующие факторы:

заполненность коек;

уровень тестирования;

процент положительных тестов от всех проведенных тестирований;

показатель динамики роста количества случаев коронавирусной болезни за последние 7 дней по сравнению с предыдущей неделей.

"Из красной зоны можно выйти, если три дня подряд область соответствует требованиям национальных показателей. Для того, чтобы область придерживалась этих показателей, нужно выполнять то, что прописано в постановлении Кабмина", - сказал Ляшко.

Напомним, 3 августа в Украине начало действовать разделение на четыре карантинные зоны: "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную". "Красная" зона означает наихудшую ситуацию. Сейчас в нее попали Луцк, Тернополь и Кицманский район Черновицкой области. В этих регионах запрещается работа транспорта, ТРЦ, кафе, ресторанов и посещение учебных заведений.