Ляшко рассказал, в скольких случаях ПЦР-тесты показывают правдивый результат

Виктор Ляшко МИНЗДРАВ

70% ПЦР-тестов показывают правдивый результат

Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что ПЦР-тест на COVID-19 в 70% показывает правильный результат, передает "Украинская правда. Жизнь".

По его словам, если ПЦР-тест показал отрицательный результат, то стоит провести дополнительный диагностический тест, который может показать положительный результат.

"Вот смотрите: появились симптомы, приехала бригада и ПЦР отрицательный, но симптомы есть и течение тяжелое, тогда на пятый день проводится ИФА на наличие иммуноглобулинов. Например иммуноглобулин м появляется не с начала инфицирования, а именно на пятый день появления клинических симптомов. Если ПЦР показал отрицательный, то стоит провести дополнительный диагностический тест, который может показать положительный результат", - сказал Ляшко.

Он отметил, что по его данным, в 16 регионах нет проблем со скоростью выдачи результатов на COVID-19.

"В 16 регионах вообще нули по остаткам, то есть проработка тестов проводится день в день. Если где-то прирост происходит, и соответственно не справляется лаборатория, люди ждут тесты несколько дней, то это за счет чего? За счет того, что нас не слышат. Когда мы говорим Днепру – не проводите концерты, сейчас сложная эпидситуация.Не слушают – результат: из 1800 образцов на остатках у них формируется уже 4000 образцов", - добавил Ляшко.

Ранее сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения вместе с ведущими партнерами договорились о план предоставления 120 миллионов быстрых тестов на коронавирус COVID-19, чтобы помочь странам с более низким и средним уровнем дохода выровняться в тестовом разрыве с богатыми странами.