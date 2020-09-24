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Ляшко рассказал, при каком условии могут ввести жесткий карантин

Виктор Ляшко МИНЗДРАВ

Введение жесткого карантина не понадобится, если все будут соблюдать противоэпидемические меры

Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что разделение территории Украины на четыре зоны карантина по уровню заболеваемости коронавирусом в целом был эффективным, однако его эффективность зависит от местной власти. Об этом он сказал в интервью НВ.

По словам Ляшко, введение жесткого карантина в Украине не понадобится, если все будут придерживаться противоэпидемических мер.

"Предел (для введения локдауна, - ред.) - это заполненность коек. Когда система здравоохранения будет на грани коллапса, когда кроме "ковидных", у нас еще есть большое количество людей с инфарктами, с инсультами, а также другими заболеваниями, когда неотложная помощь должна будет предоставляться уже в течение 15 минут", - пояснил заместитель главы Минздрава.

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Напомним, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что в Украине могут вновь ввести жесткий карантин до 25 октября. По его словам, никто никого не будет закрывать, если украинцы будут придерживаться противоэпидемических норм.

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