Ляшко рассказал, когда вакцину от COVID-19 смогут массово применять в Украине

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По прогнозам главного санитарного госврача, вакцину можно будет использовать в начале марта 2021 года

Вакцина от коронавируса COVID-19 для массового использования может появиться в начале марта 2021 года. Об этом рассказал главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко в эфире "Суспільного".

"Мои оптимистичные прогнозы для массового использования это будет где-то начало марта 2021 года. Это если все то, что проходит клинические испытания, будет зарегистрировано, и доказана их безопасность и эффективность", - сказал Ляшко.

Чья именно это будет вакцина, пока не известно, поскольку сейчас шесть вакцин проходит клинические испытания на третьей стадии.

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Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что фармацевтические предприятия Украины могут производить 30-40 млн доз вакцины от коронавируса ежегодно.