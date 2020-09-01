Ляшко рассказал, когда вакцину от COVID-19 смогут массово применять в Украине
По прогнозам главного санитарного госврача, вакцину можно будет использовать в начале марта 2021 года
Вакцина от коронавируса COVID-19 для массового использования может появиться в начале марта 2021 года. Об этом рассказал главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко в эфире "Суспільного".
"Мои оптимистичные прогнозы для массового использования это будет где-то начало марта 2021 года. Это если все то, что проходит клинические испытания, будет зарегистрировано, и доказана их безопасность и эффективность", - сказал Ляшко.
Чья именно это будет вакцина, пока не известно, поскольку сейчас шесть вакцин проходит клинические испытания на третьей стадии.
Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что фармацевтические предприятия Украины могут производить 30-40 млн доз вакцины от коронавируса ежегодно.