Ляшко рассказал, как выберут первого украинца для вакцинации от COVID-19

Виктор Ляшко Украинская правда

Первыми прививки получат медицинские работники

Вакцинация от коронавируса первого в Украине человека будет транслироваться в прямом эфире, им станет медицинский работник. Об этом главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил в интервью "BBC News Украина".

По его словам, никакого "кастинга" для отбора первого человека для вакцинации не будет. Однако, первыми вакцину получат медицинские работники.

"Из программы иммунопрофилактики не нужно делать шоу. Посмотрим и обратимся ко всем департаментам здравоохранения, каждый в больнице определит человека", - пояснил Ляшко.

Отмечается, что процедура вакцинации будет происходить в прямом эфире под прицелом камер.

"Любой медработник, который оказывает помощь больным Covid-19, является героем, поэтому первая вакцинация может быть сделана кому угодно. Они заслужили быть вакцинированными, быть в эфире", - добавил главный санитарный врач.

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Напомним, недавно Виктор Ляшко сообщил, что в Украину в феврале поступит 117 тысяч доз вакцины против коронавирусной болезни COVID-19 американского производства компании Pfizer-BioNTech.