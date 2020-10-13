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Ляшко рассказал, как и сколько вакцины от COVID-19 получит Украина

Главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко

 Укринформ

В рамках механизма иммунопрофилактики Украина получит вакцину для восьми миллионов граждан

Все государства, которые вошли в глобальный механизм COVAX, среди них и Украина, обязательно получат определенное количество вакцины от коронавируса COVID-19, однако по разной цене. Об этом рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире "24 канала".

"Мы также получим, как и все другие страны, определенное количество вакцины. В мире есть неравномерная экономическая составляющая, именно из–за этого создали COVAX - для равного доступа людей к вакцине. Там уже более 170 стран", – пояснил главный санитарный врач. 

Он отметил, что сейчас продолжаются размышления о том, по какому принципу страны-члены COVAX будут получать вакцину.

"Кто-то бесплатно, кто-то за более низкую рыночную цену, а кто-то за полную рыночную стоимость. Несмотря на это, вакцину будут отдавать всем странам, несмотря на экономическое состояние или политическое влияние", - подчеркнул Ляшко.

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По его словам, в рамках механизма иммунопрофилактики вакцина будет предоставлена 20% населения, таким образом Украина получит лекарства для восьми миллионов граждан. 

Кроме этого, Украина ведет переговоры со всеми производителями вакцины, которые находятся на третьей клинической стадии производства, кроме России.

"Мы рассматриваем и работаем с нашим фармацевтическим бизнесом для того, чтобы они работали с мировыми производителями и могли начать локализацию производства на собственных площадях", – подытожил главный санитарный врач.

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Напомним, ранее во Всемирной организации здравоохранения заявили, что более 180 стран мира, в которых проживает около 99% населения планеты, присоединились к программе COVAX, с помощью которой они должны получить вакцину от COVID-19, когда она появится.

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