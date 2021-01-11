live
Новости » Общество Читати новину українською

Ляшко предупредил о мошенниках, которые собирают "для него" деньги

Главный санитарный врач Виктор Ляшко

 Правительственный портал

Злоумышленники утверждают, что главный санврач оказался в затруднительной ситуации

Заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил о мошенниках, которые от его имени собирают деньги. Об этом он написал в своем Facebook.

"Друзья, получил информацию о том, что от моего имени и от имени работников приемной главного санитарного врача звонят мошенники и рассказывают о том, что я оказался в затруднительной ситуации, и просят перевести значительную сумму средств на счет!",- отметил Ляшко.

Кроме этого, просьбы срочно помочь деньгами могут поступать из "фейкового" Тelegram-канала от имени главного санврача.

"Официально сообщаю, что это мошенничество! Никаких телефонных звонков от меня не поступало! Пожалуйста, сразу проверяйте информацию и ни в коем случае не переводите деньги на счета аферистов!", - призывал он.

Новости по теме: "Не следует путать": Ляшко объяснил разницу между иммунным паспортом и свидетельством о вакцинации

Ранее сообщалось, что в Украине набирает популярность новая схема мошенничества с использованием служб такси, с помощью которой злоумышленники завладевают аккаунтами граждан и делают заказ на тысячи гривен.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

В Одессе мужчина влез в мебельный магазин и уснул на диване В центре Одессы произошло масштабное ДТП с участием пяти авто, есть погибшие и травмированные Обливал бензином и угрожал ножом: В Одессе полиция вместе с горожанами задержали хулигана Жемчужина у моря: Как Одесса стала самым популярным местом для встречи новогодних праздников
Loading...

программы канала ZIK

Новые карантинные ограничения. Тарифные протесты. Спасительная вакцина | Ток-шоу
Тесты на коронавирус. Зимний локдаун. Трансплантология в Украине | Брифинг Степанова | 11.01.21
Локдаун в Украине. Авиакатастрофа в Индонезии. Последствия непогоды в Испании | #Новости | 11.01.21
Американская демократия проходит непростой период испытания: Кацман прокомментировал протесты в США
Январские платежки. Второй год с COVID-19. Валютные качели | Детали недели | 09.01.20
Первый день локдауна. Протесты под Капитолием. Ситуация с тарифами | Ток-шоу