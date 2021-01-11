Ляшко предупредил о мошенниках, которые собирают "для него" деньги

Злоумышленники утверждают, что главный санврач оказался в затруднительной ситуации

"Друзья, получил информацию о том, что от моего имени и от имени работников приемной главного санитарного врача звонят мошенники и рассказывают о том, что я оказался в затруднительной ситуации, и просят перевести значительную сумму средств на счет!",- отметил Ляшко.

Кроме этого, просьбы срочно помочь деньгами могут поступать из "фейкового" Тelegram-канала от имени главного санврача.

"Официально сообщаю, что это мошенничество! Никаких телефонных звонков от меня не поступало! Пожалуйста, сразу проверяйте информацию и ни в коем случае не переводите деньги на счета аферистов!", - призывал он.

Ранее сообщалось, что в Украине набирает популярность новая схема мошенничества с использованием служб такси, с помощью которой злоумышленники завладевают аккаунтами граждан и делают заказ на тысячи гривен.