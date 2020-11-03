Ляшко подтвердил, что власти рассматривают вариант введения "карантина выходного дня"

Виктор Ляшко Фото из открытых источников

Замминистра отметил, что в Минздраве рассматривают разные способы противодействия эпидемии

Украинские власти обсуждают вариант введения карантина выходного дня. Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире "Украина 24".

"О карантине выходного дня был разговор, но вопрос рассматривается о том, как работать и применять ограничительные меры, чтобы стабилизировать ситуацию", - сказал заместитель министра здравоохранения.

Он также добавил, что режим адаптивного карантина будет продлен со следующего понедельника, 9 ноября.

"Карантин у нас с марта месяца он продолжается до 31 декабря. Мы живем сейчас в рамках адаптивного карантина, и этот карантин будет продлен со следующего понедельника", - подчеркнул Виктор Ляшко.

Напомним, ранее СМИ ссылаясь на информированные источники в Кабинете министров и Офисе президента сообщали, что в Украине с 9 ноября могут значительно усилить карантинные ограничения. По разным данным, рассматриваются варианты от "карантина выходного дня" до введения комендантского часа и штрафов за нарушение установленных ограничений.