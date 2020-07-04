Ляшко озвучил главное условие для победы Украины над COVID-19

Виктор Ляшко МИНЗДРАВ

По словам Ляшко, смягчения карантина привело к росту заболеваемости

Украина не сможет победить пандемию коронавируса, если граждане и бизнес не будут выполнять ограничительные меры, которые разработал Кабинет министров. Об этом заявил главный санитарный врач Украины, заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко в эфире "Украина 24".

Он отметил, что не прописывание норм приводит к тому, что люди их нарушают.

"Есть проблема (нарушение режима карантина, - ред.), которую надо решать. Если мы говорили о смягчении карантина - на национальном уровне мы не брали "с бухты-барахты". Были дискуссии, дискуссии с бизнесом, представителями ассоциаций, организаций для того, чтобы прописывать нормы, которые реально будут работать. Непрописывание норм приводит к тому, что их нарушают, нарушение формируют негативный имидж и потенциальный источник инфицирования", - сказал он.

По мнению Ляшко, рост числа инфицированных на прямую зависит от смягчения карантина и восприятие людьми адаптивного карантина как отмена всех ограничений.

"Мы преодолеем все проблемы, если будем работать как единое целое - правительство, местное самоуправление, люди, бизнес. В противном случае будет бой в одностороннем порядке, он может привести к поражениям, которые выразятся в коллапсе системы здравоохранения, летальных случаях, росте случаев заболевания", - подчеркнул главный санврач.

Напомним, в Украине в течение минувших суток обнаружили 914 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, а общее количество инфицированных превысило 47 тысяч. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской области (176), Киеве (118) и Волынской области (92).