Ляшко дал советы, как не “подцепить” инфекцию на пляже

Виктор Ляшко МИНЗДРАВ

Речь идет не о коронавирусе, а о более распространеных в водоемах инфекциях

Купаясь в загрязненных водоемах можно "подцепить" инфекционные заболевания. Об этом в Facebook написал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"Надо папомнить, что есть элементарные правила безопасности, которых нужно придерживаться, чтобы отдых не закончился в инфекционном стационаре. И на этот раз речь идет не о коронавирус - открытые водоемы не считаются источником передачи новой коронавирусной болезни. На этот раз про лямблиоз, лептоспироз, ротавирус, гепатит А, холера, шигеллез, сальмонеллез и даже брюшной тиф. Эти инфекции можно "подцепить", купаясь в загрязненных водоемах", - отметил Ляшко.

По его словам, для отдыха надо выбирать водоем и пляж с соответствующим разрешением; не пить воду из водоема, не мыть в ней овощи и фрукты; не купаться при наличии повреждений кожи, ОРВИ; не глотать во время купания воду из водоема; не употреблять алкоголь, не купаться в водоемах с домашними животными и там, где плавают утки.

"Симптомы возможного инфицирования могут проявиться почти сразу, но иногда это происходит через несколько дней или даже через пару недель после купания в водоеме", - написал главный санврач.

Он отметил, что опасными симптомами являются зуд, высыпания на коже и слизистых, выделения из половых органов, диспепсические расстройства, повышение температуры. В этих случаях надо срочно обратиться к врачу.

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