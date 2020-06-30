Львовянка Наталка Сняданко попала в длинный список номинантов литературной премии Angelus

Кроме нее в лонг-листе премии оказались Сергей Жадан и Таня Малярчук

Наталка Сняданко ВолиньPost

Трое украинских писателей попали в длинный список номинантов на польскую литературную награду Angelus. Об этом говорится на сайте премии.

Сообщается, что к 14 книгам, номинированных на премию, включили работы Наталки Сняданко ("Фрау Мюллер не собирается платить больше"), Сергея Жадана ("Интернат") и Тани Малярчук ("Забвение"). Польских книг в списке всего пять.

Лауреата объявит Вроцлавский дом культуры 17 октября 2020 года. Семеро лучших авторов получат вознаграждение в размере 5 тыс. польских злотых (около 34 тыс. гривен), а лауреат – 150 тыс. злотых (более 1 млн гривен).

Премия Angelus – это ежегодная международная награда за лучшую прозаическую книгу, опубликованную на польском языке в предыдущем году. Победителем может стать писатель или писательница из 21 страны Восточной и Центральной Европы.

Победителями в разные годы становились трое украинцев: Юрий Андрухович ("Двенадцать обручей", 2006), Оксана Забужко ("Музей покинутых секретов", 2013) и Сергей Жадан ("Месопотамия", 2015).

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