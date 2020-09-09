Львовские ученые выиграли грант на разработку вакцины против коронавируса

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В целом ученые получат более 15 млн гривен

Двое львовских ученых победили в конкурсе проектов Национального фонда исследований Украины и получат средства для разработки вакцины от коронавируса, а также для создания антибиотика нового поколения. Об этом сообщил глава Львовской ОГА Максим Козицкий в Facebook.

"Львовские ученые выиграли грант на разработку вакцины против коронавируса. А еще - на создание антибиотика нового поколения. Беседовал только что с директором Института биологии клетки НАН Украины, профессором Андреем Сибирным и его заместителем, доктором биологических наук Дмитруком Константином. Ученые подали свои проекты на конкурс Национального фонда исследований Украины. А вчера узнали о победе", - написал Козицкий.

По его словам, Дмитрук получит 5,1 миллиона гривен на разработку нового антибиотика. При первых симптомах коронавирусной инфекции врачи назначают 2-3 типа антибактериальных препаратов, чтобы остановить вторичные сопутствующие бактериальные инфекции, поскольку именно они часто вызывают летальные случаи. Однако масштабное и нерациональное применение антибактериальных лекарств приводит к распространению инфекционных возбудителей, устойчивых к антибиотикам. Проблема устойчивости микроорганизмов к таким препаратам приобретает мировой масштаб.

"Антибиотик, который разрабатывает Константин, может спасти много жизней", - отмечает глава области.

Львовянину Сибирному на его разработку вакцины против SARS-CoV-2 выделят 10 миллионов гривен.

"Надеется, уже через полгода получить с коллегами дрожжевые продуценты вирусных белков. А тогда их будут испытывать на животных", - сообщил Козицкий.

Глава Львовской области отметил, что на пути к вакцине "много нюансов". Например, законодательство Украины запрещает ввозить из-за границы трансгенных животных, а только на таких можно тестировать вакцину. Поэтому, видимо, ученые выполнят эту часть работы в сотрудничестве с европейскими коллегами.

"Но главное, что процесс пошел. Впервые за 29 лет украинские ученые выиграли гранты мирового уровня в Украине. Увидели, что они нужны государству!" - добавил Козицкий.

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