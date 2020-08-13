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Лукашенко могут лишить звания почетного доктора одного из самых престижных университетов Украины

Александр Лукашенко Фото из открытых источников

Такое решение могут принять уже в сентябре

В сентябре Ученый совет Киевского национального университета имени Тараса Шевченко может отменить звание почетного доктора КНУ президенту Беларуси Александру Лукашенко. Об этом рассказал проректор по научно-педагогической работе Владимир Бугров, сообщает Интерфакс-Украина.

"Такой вопрос будет рассматривать Ученый совет, который и присваивает такие почетные звания", - сказал Бугров и уточнил, что Ученый совет собирается во время учебного года, и, скорее всего, рассмотрит этот вопрос в сентябре.

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"Я как член Ученого совета " за" лишение Лукашенко звания почетного доктора КНУ", - отметил проректор и добавил, что такое решение имеет перспективу быть принятым.

Ранее инициативная группа выпускников и студентов КНУ им. Т. Шевченко обратилась к ректору и членам Ученого совета университета с таким предложением.

Известно, что диплом почетного доктора КНУ Александру Лукашенко вручил 5 ноября 2009 года нынешний ректор университета Леонид Губерский. 

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Напомним, в среду, 12 августа, президент Беларуси Александр Лукашенко во время совещания по ситуации в стране обозначил основные задачи для власти и назвал причины протестов - люди с криминальным прошлым сегодня безработные.  

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