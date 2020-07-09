Луганскую область подключили к объединенной энергосистеме Украины

Укринформ

Инфраструктура магистральных электрических сетей в регионе была повреждена более чем пять лет назад

На окраине города Кременная в Луганской области официально начала работать подстанция 500/220 киловольт, таким образом регион подключился к объединенной энергосистеме Украины. Об этом сообщает Укринформ.

"Мы возвращаем север Луганской области домой, в энергосистему Украины", - заявил руководитель Национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий во время церемонии открытия.

Так, в 2014-2015 годах в результате боевых действий была повреждена инфраструктура магистральных электрических сетей, которая обеспечивала выдачу мощности с Луганской ТЭС. Отмечается, что она является основным источником питания севера Луганской области.

Таким образом, в работе осталась одна линия 220 киловольт в локации Лисичанска, которая обеспечивала потребителей региона электроэнергией.

По словам руководитель "Укрэнерго", в последнее время существовала угроза оставить без света практически всю контролируемую Украиной часть Луганской области. Отмечается, что это могло случиться не только в случае повреждения линии электропередач, через которую поступала энергия от единственной в регионе электростанции, но и при существенной перегрузке.

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К слову, проектирование новой подстанции в Кременной началось в 2016 году. Проектная стоимость строительства составила 1 млрд 719 млн гривен. Однако, с помощью новых методов строительства и использования новейшего оборудования удалось сэкономить 438 миллионов.

Напомним, недавно исполняющая обязанности министра энергетики Ольга Буславец заверила, что тарифы на электроэнергию для населения повышать не будут.