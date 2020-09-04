Лучший отчет – снижение показателей больных с COVID-19, а не антирекорды каждый день, – Качура о главе МОЗ

Александр Качура Фото из открытых источников

Сейчас уровень заболеваемости растет, предостерег нардеп

В Киеве заполненность койкомест в больницах составляет 75% больными с COVID-19, поэтому в такой момент министру здравоохранения Максиму Степанову нужно не отчитываться в парламенте, а непосредственно находиться на своем рабочем месте и выполнять свои обязанности.

Об этом во время брифинга под стенами Верховной Рады Украины, который транслировал телеканал ZIK, заявил народный депутат Украины (фракция "Слуга народа") Александр Качура.

Нардеп убежден, что отчет министра здравоохранения Украины Максима Степанова во время часа вопросов к правительству сегодня во время заседания Верховной Рады Украины будет декларативным.

"Я вообще не ожидаю от отчета Степанова ничего. Я считаю, что такие отчеты являются неэффективными. Они являются декларативными, формализованными. То есть просто задают уже вопросы, заготавливают уже вопросы знакомые депутаты – я теперь что-то спрошу, а ты ответишь. Я считаю, что лучший отчет – это когда у нас показатели будут снижаться, а не превышать и бить антирекорды каждый день. То есть это будет лучший отчет", – сказал Александр Качура.

Парламентарий предостерег, что в столице заполняемость койкомест в больницах сегодня составляет 75%, поэтому в такой момент нужно не отчитываться, а непосредственно находиться на своем рабочем месте и выполнять свои обязанности.

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"Я никого не хочу пугать, но в Киеве уже 75% – загруженность койкомест во всех больницах, и дальше главные врачи не знают, что будут делать, если показатели будут увеличиваться. Показатели сейчас в Киеве увеличиваются, они бьют рекорды. Поэтому мы фактически сейчас переживаем начало второй волны. Сейчас, мне кажется, надо не отчитываться, ходить тут по парламенту, а надо находиться на своем месте в оперативном штабе, заниматься своей работой, и парламенту надо просто отправлять сообщение о том, насколько статистика у нас снижается, что сделано, насколько обеспечено. Это – лучший отчет", – заявил Александр Качура.

Напомним, в Украине за прошедшие сутки, 3 сентября, зафиксировали 2723 случая коронавируса COVID-19, ставших новым антирекордом.

Накануне Украина оказалась на 7 месте в антирейтинге стран Европы и на 25 — в мире по количеству больных коронавирусом COVID-19.