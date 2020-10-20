Ломало серьезно: Фронтмен группы ТНМК Фагот заразился коронавирусом

Олег "Фагот" Михайлюта Фото из открытых источников

В частности у него исчезло обоняние

Солист украинской группы "Танок на майдані Конго" Фагот (настоящее имя Олег Михайлюта) подхватил коронавирусную инфекцию. Об этом музыкант рассказал в своем Facebook.

"Я понимал, что все пройдем через этот коронакипиш, но надеялся, что со мной это произойдет как можно позже или вообще обойдется. Но тест показал, что отныне я официально коронованная особа. В начале ломало серьезно, сейчас отпустило, но никому этого не советую", - написал артист.

Он добавил, что сложнее всего переносит отсутствие обоняния.

"Больше всего скучаю по запахам, потому что мир без них неполноценный", - пишет музыкант.

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