Локдауна социальной защиты не будет: В Минсоцполитики рассказали о ситуации с финансированием пенсий и других выплат

Марина Лазебная Виталий Головин / Mind.UA

Глава ведомства утверждает, что в связи с усилением карантинных ограничений перебоев с выплатами незащищенным слоям населения в Украине не должно быть

Министр социальной политики Марина Лазебная уверяет, что в связи с усилением карантинных ограничений в Украине локдауна социальной защиты не будет и ведомство сделает все, чтобы люди были с выплатами. Об этом она рассказала Телеграм-каналу PavlovskyNEWS.

В частности, Лазебная напомнила, что накануне правительство приняло решение о возобновлении с 1 ноября выплат помощи ФОПовцам на детей до 10 лет в связи с введением карантина выходного дня.

Также, по ее словам, не должно быть перебоев и с выплатами пенсий.

"Если надо людям помогать, мы помогаем. Пенсии распланированы. Сколько было повышений, мы повышаем всё. 1-го декабря будет повышение прожиточного минимума (с 2118 до 2189 грн, - ред.). Автоматически людям пересчитают надбавки за стаж, повысят пенсии за особые заслуги", - отметила глава Минсоцполитики.

Примечательно, в начале месяца Лазебная заявляла, что занимается вопросом бесплатного тестирования на коронавирус для граждан. Сейчас она уточняет, что это задача МОЗ, а Минсоцполитики лишь обращает внимание на группы риска, которым надо помочь в первую очередь.

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Как сообщали, Кабинет министров Украины будет предлагать Верховной Раде введение профессиональной накопительной системы. Соответствующая инициатива была одобрена 18 ноября на заседании правительства. Согласно ей, профессиональную накопительную систему предлагается ввести для лиц моложе 35 лет, работающих в особо тяжелых и опасных условиях.

Напомним, с 2021 года людям, достигшим 60 лет и не имеющим трудового стажа, перестанут выплачивать социальную пенсию. Так, на соцпенсию имеют право те, кому не хватает стажа. Согласно документу, для выхода на заслуженный отдых в 60 лет в 2020 году нужно иметь не менее 27 лет стажа. Если есть от 17 до 27 лет стажа, придется работать до 63 лет, а от 15 до 17 лет – 65 лет.