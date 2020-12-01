Локдаун в Украине точно будет, пока идет дискуссия о конкретных сроках, - Данилов

Алексей Данилов УНИАН

Вполне возможно, что это будет в декабре или после Нового года

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов подтвердил, что локдаун в стране будет, но точной даты пока нет. Об этом он заявил в эфире канала "Украина 24".

"Внедрение локдауна обсуждается уже не в первый раз. Локдаун, который мы ввели в прошлый раз, дал свои результаты. Мы смогли подготовиться к процессам, которые нас ждали по ковиду. Все будет зависеть от того, какую мы будем иметь информацию для анализа в ближайшие дни", — сказал секретарь СНБО.

Также он отметил, что пока идет обсуждение сроков введения ограничения, но все зависит от людей и их соблюдения рекомендаций.

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"Локдаун в Украине точно будет. Сейчас один вопрос когда - в декабре или со 2 января. Идет дискуссия со специалистами по этому вопросу. Вчера у Владимира Зеленского прошло большое совещание, которое длилось довольно долго. То, что локдаун будет — 100%. Но я хочу подчеркнуть, что это зависит от нашего населения и от того, как мы будем относиться друг к другу и придерживаться рекомендаций", — уточнил Данилов.

По его мнению, власть на местах должна активнее заниматься ситуацией с распространением коронавируса на их территориях.

"Есть регионы, где сегодня ситуация непростая — Киев, Днепр, Одесса и другие, а есть территории, где замедлено распространение эпидемии. Сегодня у нас уже избраны новые органы самоуправления, в СНБО идет мониторинг того, что происходит в местных советах, и мы очень удивлены, чем они занимаются. Они делают все что угодно, кроме выяснения ситуации, происходящей с коронавирусом на их территориях. Все мэры, депутаты местных советов должны быть привлечены к этому процессу, - это наша общая задача", — подытожил чиновник.

Напомним, ранее министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что во время консультаций по введение локдауну вопрос ограничения транспорта не обсуждался.