Локдаун, адаптивный карантин и ограничения на выходных: В "Слуге народа" назвали возможные варианты действий в декабре

Народный депутат от "Слуги народа" Елена Мошенец Фото из открытых источников

Все зависит от эпидситуации, говорит Елена Мошенец

Не исключено, что Украина может вернуться к адаптивному карантину. Кроме того, власти рассматривают варианты продления "карантина выходного дня" до середины декабря или же введение полного локдауна. Все зависит от эпидситуации с уровнем заболеваемости коронавирусом в Украине.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK во время включения заявила народный депутат Украины (фракция "Слуга народа") Елена Мошенец.

Народный депутат рассказала, какие варианты карантинных ограничений для предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 сегодня обсуждают во власти. В частности один из них – это продление "карантина выходного дня" до середины декабря, чтобы дать возможность и населению отпраздновать Новый год и Рождество, и бизнесу заработать.

"Вариант второй: если ситуация не улучшится и мы будем иметь даже ухудшение, то рассматриваются различные варианты локдауна. Первый вариант – это может быть на первую половину декабря на определенное время, опять же, чтобы к праздникам снизить эту нагрузку, а второй вариант, который так же очень активно обсуждается, это возможность полного локдауна как раз со второй половины декабря, как раз на все эти праздники", – отметила народный депутат и добавила, что в последнем случае предпринимателям не дадут возможности заработать на праздники, а именно в этот период отдельные виды бизнеса зарабатывают 35-50% своего годового дохода.

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Елена Мошенец не исключает, что Украина вернется к адаптивному карантину.

"Потому что, если в определенных регионах будем видеть улучшение ситуации, а в некоторых, наоборот, ухудшение, здесь, действительно, нельзя всех измерять по одной шкале. И в тех уголках страны, где будет более-менее нормально, можно перейти к модели адаптивного карантина", – сказала Елена Мошенец.

Напомним, по состоянию на утро 24 ноября в Украине лабораторно подтверждено 647 976 случаев коронавирусной болезни COVID-19. 12 287 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 24 ноября 2020 года. В частности, заболели 533 ребенка и 570 медработников. Также за минувшие сутки 188 летальных исходов, а выздоровевших – 8298 человек.

Как сообщалось, 14 ноября в Украине начал действовать "карантин выходного дня", который предусматривает закрытие торгово-развлекательных центров, спортзалов, фитнес-центров, бассейнов, а также запрещается работа театров и проведение массовых мероприятий. Кроме того, не разрешено принимать посетителей в барах, ресторанах, кафе и учреждениях развлекательной сферы.

Добавим, в Украине с 21 ноября начали действовать новые санкции за нарушение карантина в виде штрафов. Нарушителям противоэпидемических ограничений грозит штраф до 255 гривен.

Следует заметить, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в правительстве разрабатывается план введения более жесткого карантина, однако он является "планом Б", и никакой даты ужесточения ограничений пока нет.