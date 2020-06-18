"ЛНР" разблокировала работу КПВВ "Станица Луганская", – СМИ

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По предварительной информации, в "ЛНР" могут въехать все, кто имеет регистрацию на территории так называемой "республики"

В пятницу, 19 июня, "власти" так называемой "Луганской народной республики" открывают на въезд и выезд контрольный пункт "Станица Луганская". На нем украинские пограничники пропускали людей еще 13 июня. Об этом заявила представитель "республики" в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ольга Кобцева, сообщают РИА Новости.

"Выезд граждан с территории "ЛНР" на территорию Украины свободный. Пункт пропуска будет работать с 07:00 до 19:00", - сообщила Кобцева.

Как известно, из подконтрольной Киеву стороны контрольный пункт въезда-выезда работал с 07:00 до 13:00 на выезд с временно оккупированной территории на контролируемую. Тогда как въезд в "ЛНР" проходил с 13:00 до 17:00. Отмечается, что через границу граждан пропускали по предварительно согласованным спискам.

Однако, в этот день так называемый "глава ЛНР" Леонид Пасечник подписал приказ, которым разрешил свободный въезд на территорию "республики" с подконтрольной Киеву территории всем, кто имеет регистрацию на территории "ЛНР"

Напомним, с 10 июня Украина частично возобновила работу контрольных пунктов въезда-выезда для автомобильного и пешего сообщения.

Однако, в "ЛНР" отказались открывать пункт пропуска "Станица Луганская" в тот же день. Исключение сделали 13 июня для абитуриентов, которые направлялись на пробное ВНО, так и не состоявшееся.