Литва запретила Киркорову въезд из-за посещения Крыма

Филипп Киркоров Фото из открытых источников

Глава МВД подчеркнула, что ни в одной демократической стране не должны терпеть артистов, которые публично оправдывают оккупацию Крыма

Министерство внутренних дел Литвы запретило въезд в страну российскому певцу Филиппу Киркову на 5 лет из-за посещения оккупированного Крыма. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

"По просьбе Министерства иностранных дел Департамент миграции включил российского исполнителя Филиппа Киркорова в список нежелательных лиц в Литве на пять лет. Запрет на въезд исполнителя в Литву вступает в силу 19 января", - говорится в сообщении.

Глава МВД Агне Билотайте подчеркнула, что ни в одной демократической стране не должны терпеть артистов, которые публично оправдывают оккупацию Крыма.

"Мы имеем однозначную позицию относительно таких актеров, поэтому сомнений относительно включения Киркорова в список нежелательных людей в Литве не было", - сказала Билотайте.

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Напомним, в сентябре 2020 года Минкульт сообщил о том, что российского рэп-исполнителя Басту (настоящее имя Василий Вакуленко) исключили из перечня лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности Украины. Тогда отмечалось, что исполнитель может свободно въезжать на территорию Украины.