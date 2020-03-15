Лишения свободы и штраф: В Украине могут наказывать на нарушение карантина

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За заражение других граждан коронавирусом может грозить арест или ограничение свободы

В Министерстве внутренних дел предложили наказывать граждан за нарушение карантина и распространения коронавируса COVID-19.

Об этом говорится в законопроєкті "О внесения изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовный кодекс Украины относительно противодействия распространению опасных и особо опасных инфекционных болезней в Украине".

Так, за нарушение санитарных норм, уклонение от обследования и лечения или скрытия факта заражения опасной болезнью влечет за собой наказание в виде штрафов.

Кроме этого, за заражение других граждан опасной инфекцией предусматривается арест на срок до трех месяцев или ограничение свободы до пяти лет. Кроме этого, граждан могут арестовать за уклонение от лечения или самовольное оставление места карантина.

Также за сокрытие или искажение сведений о заболеваемости инфекционными болезнями предусматривается наказание в виде штрафа или лишения свободы.

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К слову, сейчас этот законопроект еще не вступил в официальности. По данным украинских СМИ, скорее всего документ будет рассматривать Верховная Рада на внеочередном пленарном заседании.

Напомним, недавно прокуратура Харьковской области начала уголовное производство в связи с тем, что в детских садах и школах в областном центре вовремя не ввели карантин из-за коронавирус.