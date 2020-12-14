Ликвидаторов аварии на ЧАЭС лишили всех соцвыплат: Нардеп Цымбалюк назвал, кого "экономия" не задела

Михаил Цымбалюк Скриншот из видео

Если идет речь о затягивании поясов, то это должно касаться всех, подчеркнул парламентарий

С декабря 2014 года ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС незаконно лишили всех социальных выплат, "цена вопроса" в год составляет около 3 миллиардов гривен. В то же время, расходы на Офис президента, НАБУ, ГБР, Государственное управление делами и другие структуры не будут ограничивать.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил народный депутат Украины (фракция "Батькивщина") Михаил Цымбалюк.

Парламентарий, комментируя работу над проектом государственного бюджета на следующий год, отметил, что, если идет речь о затягивании поясов, то это должно касаться всех. Он обратил внимание на то, что после первого чтения в проекте главной сметы страны произошли изменения – из Пенсионного фонда забрали 8,5 млрд грн, а это, отметил нардеп, значительная сумма, и встанет вопрос, как оплатить людям пенсию и индексировать ее в следующем году.

"Возможно, после первого полугодия будут уточнения, я не исключаю, но все равно это большая сумма. Но не ограничивают Офис президента, Государственное управление делами, НАБУ, ГБР добавили, добавили Офису генерального прокурора... И когда сегодня день чествования ликвидаторов (аварии. – Ред.) на Чернобыльской АЭС, то с 2014 года, с декабря, их лишили всех социальных выплат. Незаконно! Есть решение Конституционного суда. И "цена вопроса" в год – около 3 миллиардов гривен, то есть это то, что добавили на Офис или НАБУ", – отметил парламентарий.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ № 556/2020 "О неотложных мерах по обеспечению экологической безопасности и подготовку мероприятий к 35-й годовщине Чернобыльской катастрофы".

Также сообщали, что на территории зоны отчуждения загрузили первую партию отработанного ядерного топлива Чернобыльской АЭС в хранилище для длительного хранения.