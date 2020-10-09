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Лидер группы "Бумбокс" заболел коронавирусом

Андрей Хлывнюк Фото из открытых источников

Сейчас у мужчины симптомы сильной простуды

У лидера украинской группы "Бумбокс" Андрея Хлывнюка обнаружили коронавирусную болезнь COVID-19. Об этом музыкант написал на своей странице в Facebook.

"Друзья, к сожалению я заболел ковид-19", - отметил Хлывнюк и добавил, что не нужно волноваться. 

Также он рассказал, что сейчас чувствует себя как при сильной простуде, и призвал беречь себя. 

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Напомним, накануне положительный тест на коронавирус COVID-19 получил мэр Умани Александр Цебрий

Также о том, что у него обнаружили коронавирусную болезнь COVID-19, рассказал председатель правления "Ощадбанка" Андрей Пышный

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