Лидер группы "Бумбокс" заболел коронавирусом

Андрей Хлывнюк Фото из открытых источников

Сейчас у мужчины симптомы сильной простуды

У лидера украинской группы "Бумбокс" Андрея Хлывнюка обнаружили коронавирусную болезнь COVID-19. Об этом музыкант написал на своей странице в Facebook.

"Друзья, к сожалению я заболел ковид-19", - отметил Хлывнюк и добавил, что не нужно волноваться.

Также он рассказал, что сейчас чувствует себя как при сильной простуде, и призвал беречь себя.

Напомним, накануне положительный тест на коронавирус COVID-19 получил мэр Умани Александр Цебрий.

Также о том, что у него обнаружили коронавирусную болезнь COVID-19, рассказал председатель правления "Ощадбанка" Андрей Пышный.