Лидер группы "Бумбокс" заболел коронавирусом
Сейчас у мужчины симптомы сильной простуды
У лидера украинской группы "Бумбокс" Андрея Хлывнюка обнаружили коронавирусную болезнь COVID-19. Об этом музыкант написал на своей странице в Facebook.
"Друзья, к сожалению я заболел ковид-19", - отметил Хлывнюк и добавил, что не нужно волноваться.
Также он рассказал, что сейчас чувствует себя как при сильной простуде, и призвал беречь себя.
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Напомним, накануне положительный тест на коронавирус COVID-19 получил мэр Умани Александр Цебрий.
Также о том, что у него обнаружили коронавирусную болезнь COVID-19, рассказал председатель правления "Ощадбанка" Андрей Пышный.