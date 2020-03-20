Лица в масках: Тимошенко пришла в Раду в черном респираторе, а у нардепа Ткаченко Urbanmask за 2,3 тыс. гривен

"Страна" сделала подборку, какие маски и респираторы используют депутаты и звезды

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В связи с карантином из-за коронавируса, знаменитые люди со всего мира призывают сидеть дома, помогать медикам и не брезговать мерами предосторожности. Звезды и политики демонстрируют свои маски и напоминают, что этот предмет гигиены необходим каждому. Однако маска во время пандемии — далеко не стопроцентная гарантия защиты от вируса. "Страна" посмотрела, у кого какие респираторы и кто как предотвращает коронавирус.

Некоторые народные избранники в разных городах Украины следуют рекомендациям экспертов, но есть и парадоксальные исключения. В Харькове депутат горсовета Александр Василенко во время внеочередной сессии, которая была созвана из-за ситуации с новым коронавирусом, на некоторое время надел себе на голову медицинскую маску, передает "Ракурс".

Александр Василенко UA: Общественное

Также Василенко принес с собой рюкзак, в котором, по его словам, был 12-дневный запас чеснока и лимонов.

Напомним, что в Верховной Раде появился первый заболевший коронавирусом депутат. Это член группы "Доверие" мажоритарщик Сергей Шахов. Возможно, теперь другие нардепы будут еще более осмотрительными.

59-летняя Юлия Тимошенко, лидер партии "Батькивщина" во время карантина в Верховной Раде надевает маску черного цвета. По ее словам, это еще из старых запасов, других, кроме черных - в ее доме не нашлось.

Юлия Тимошенко из открытых источников

Народные депутаты от "Слуги народа" – Александр Санченко и Александр Ткаченко – выбрали не обычные медицинские маски, а Urbanmask от шведского производителя медицинских товаров Airinum.

Александр Санченко и Александр Ткаченко Instagram

У официального представителя бренда в Украине такая маска стоит 2,3 тыс. гривен, но в наличии на сайте практически ничего нет. Остались только маски для детей.

Ubanmask urbanmask

Нардеп от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Наталья Королевская надела противовирусный респиратор с клапаном. В нем она провела все заседание, выйдя в кулуары - тоже не снимала.

Наталья Королевская из открытых источников

В очень странной маске явился в парламент депутат от партии "Европейская солидарность" Владимир Арьев. В социальных сетях сразу начали писать, что это головной убор для сексуальных утех. На самом деле, это не защитная, а тренировочная маска, которая призвана имитировать тренировки в высокогорье, создавая эффект гипоксии, кислородного голодания. Она укрепляет диафрагму, увеличивает площадь поверхности и эластичность в альвеолах, увеличивает объем легких.

Владимир Арьев Facebook

Народный депутат из "Голоса" Святослав Вакарчук пришел в самой обычной аптечной маске. Медики утверждают, что люди, у которых нет симптомов острого респираторного заболевания, не должны надевать маски. Это попросту ничего не даст.

Святослав Вакарчук (слева) из открытых источников

37-летняя украинская певица Светлана Лобода столкнулась с эпидемией коронавируса в Париже. Так, артистка поделилась снимками в маске, позируя на фоне популярного музея.

Светлана Лобода в Париже Instagram

"Лувр закрыли. Все тревожнее ежедневные новости. Друзья, если вы путешествуете, почитайте о правилах профилактики, о безопасности в самолетах, о масках, санитайзерах. Сегодня все это имеет огромное значение и может уберечь вас от неприятных последствий. Гигиена! Это наше все", - написала Светлана под этим фото.

38-летняя украинская певица Вера Брежнева продолжает работать даже во время карантина. Пока многие звезды шоу-бизнеса не выходят из своих апартаментов, Вера совершает перелеты. Таким признанием певица поделилась с поклонниками в своем Instagram: "Карантин - для всех один. Так я пролетала все свои 10 перелетов в марте. И антисептик. Теперь дома".

В это же время 49-летняя британская супермодель Наоми Кемпбелл призвала путешественников защищать себя во время поездок.

Вера Брежнева и Наоми Кэмпбелл Instagram

На своей странице в cоциальных сетях Наоми демонстрирует снимки из аэропорта Лос-Анжелеса (США), на которых она защитилась с ног до головы: надела защитный костюм, защитные очки, маску и латексные перчатки. "Безопасность прежде всего. Новый уровень", - написала она.

47-летняя американская актриса Гвинет Пэлтроу просит всех оставаться спокойными и соблюдать правила. Знаменитость опубликовала в фотоблоге снимок в маске на лице и написала: "Паранойя? Осторожность? Благоразумие? Пандемия? Пропаганда? Пэлтроу свое дело знает и просто будет спать с этим весь полет. Я уже была в этом фильме. Берегите себя. Тщательно мойте руки".

Кстати, у Гвинет маска из лимитированной коллеции от бренда Airinum и стоит она 2721 гривню ($99). На официальном сайте указано, что товар всех расцветок и размеров - распродан. Этот респиратор из водонепроницаемых материалов, многоразовый и моющийся.

Гвинет Пэлтроу в маске Airinum Instagram

Напомним, Гвинет Пэлтроу еще в 2011 году снималась в фильме "Заражение", сюжет которого очень напоминает ситуацию, которая сегодня складывается с коронавирусом.

39-летняя светская львица Ким Кардашьян была одной из первых звезд, кто из-за COVID-19 путешествовал в маске и перчатках.

Ким Кардашьян в маске 3М Instagram

Ким выбирает продукцию от американского бренда 3М. На ней – фильтрующая полумаска с клапаном выдоха. Предназначена для защиты органов дыхания от пыли, туманов и дымов. Сохраняет свои защитные свойства в условиях повышенных и пониженных температур, повышенной влажности. Плотно прилегает к различным типам лиц и следует за мимическими движениями.

В Украине подобный респиратор стоит около 200 гривен за штуку.

3М из открытых источников

В маске этого же бренда рекомендует не игнорировать опасность заражения коронавирусом 24-летняя звезда "Игры престолов" Софи Тернер с мужем Джо Джонасом.

Софи Тернер с мужем в масках 3М Instagram

Также ребята носят перчатки и передвигаются исключительно на собственном автомобиле.

Кстати, на Неделе моды в Париже французский бренд Marine Serre представил новую коллекцию осень-2020. Помимо платьев, блейзеров, плащей и головных уборов, модели продемонстрировали стильную коллекцию медицинских масок. Эти средства защиты по стилю и дизайну соответствовали нарядам.

Показ бренда Marine Serre Vogue

А один из самых популярных итальянских брендов уличной одежды Off-White выпустил восемь защитных масок для лица. Они доступны в четырех цветах: черном, белом, бордовом и оттенке лайма. Каждая маска украшена одним из узнаваемых логотипов бренда: крестом, неоновой абстракцией или футуристической надписью Off-White. Они полностью сделаны из хлопка.