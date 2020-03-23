Лиц, которые причастны к вывозу масок за границу, следует привлечь к ответственности, – Розенко

Последняя партия медицинских масок была вывезена за границу 6 марта, напомнил он

СНБО обратился к правительству с требованием приостановить вывоз медицинских масок с Украины еще 31 января, однако полтора месяца на уровне правительства не было сделано ни одного шага, чтобы это прекратить.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK во время включения заявил вице-премьер-министр Украины в 2016-2019 годах Павел Розенко.

Бывший чиновник прокомментировал скандал с вывозом из Украины медицинских масок и роста цен в Украине. Он напомнил, что в тот момент, когда в Украине начали расти цены, экономисты подчеркивали необходимость КМУ и АМКУ следить за этим, чтобы не допускать их скачка. Более того, предлагали выделить группу товаров и установить государственное регулирование их стоимости. Однако за месяц правительство не сделало ничего, констатировал Павел Розенко. Поэтому нынешний рост цен – это последствия бездействия власти, которое прогнозировалось уже давно, заявил он.

"Месяц назад появилась информация, что Украина передала, продала более 500 тонн различных классов масок, 400 тонн из которых – это были те маски, которые действительно подходили, скажем так, защиты людей от коронавируса. Это было известно месяц назад всей общественности", – заявил Павел Розенко и добавил, что никакой реакции властей на это не было.

Он добавил, что уже прошла неделя после скандала с продажей масок в Испанию, однако и на это власть не отреагировала. Павел Розенко призвал представителей власти выяснить, кто из народных депутатов от "Слуги народа", работников таможни, представителей Минэкономики причастен к продаже масок за пределы Украины. Павел Розенко подчеркнул, что все причастные должны быть наказаны за такие действия.

Павел Розенко также напомнил, что СНБО обратился к правительству с требованием приостановить вывоз медицинских масок с Украины еще 31 января, а последняя партия была вывезена за границу 6 марта, то есть, полтора месяца на уровне правительства не было сделано ни одного шага, чтобы это прекратить.

Напомним, по состоянию на 07:40 понедельника, 23 марта, количество зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире составляет 339 259 человек, в частности в Украине известно о 73 случаях инфицирования.

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